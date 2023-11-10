Безгодкова Татьяна Данилова
Место рождения
Дата рождения12.01.1797
Дата смерти29.08.1797
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1797
Тобольск 156 15 1141 1797 МК+ИР Камышевское Января 12 деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодкова дочь Татьяна
Смерть
29.08.1797
Деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодкова дочь Татьяна полугода умре августа 29 Тобольск 156 15 1141 1797 МК+ИР Камышевское