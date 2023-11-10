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Безгодкова Татьяна Данилова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

12.01.1797

Дата смерти

29.08.1797

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1797

Отец: Безгодков Данила Федоров

Мать: Безгодкова Параскева Титова

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Тобольск 156 15 1141 1797 МК+ИР Камышевское Января 12 деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодкова дочь Татьяна
Смерть
29.08.1797
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Ожогиной у крестьянина Данила Безгодкова дочь Татьяна полугода умре августа 29 Тобольск 156 15 1141 1797 МК+ИР Камышевское
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