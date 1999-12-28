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Андреев Борис Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

10.08.1952

Дата смерти

28.12.1999

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952

Отец: Андреев Николай Кузьмич

Мать: Андреева Лидия Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
21.05.1977

Дочь: Карпова Юлия Борисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
28.12.1999
Кострома, город Кострома, Костромская область
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