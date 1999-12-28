Андреев Борис Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.08.1952
Дата смерти28.12.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1952
Отец: Андреев Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
21.05.1977
Дочь: Карпова Юлия Борисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.12.1999