Андреев Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения10.08.1915
Дата смерти29.12.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1915
Рождение ребёнка
11.02.1938
Сын: Андреев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
17.11.1940
Дочь: Скворцова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Андреев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.01.1946
Сын: Андреев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.06.1948
Дочь: Шмакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна
Рождение ребёнка
10.08.1952
Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.12.2000