Андреев Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреев Николай Кузьмич

Андреев Николай Кузьмич

avatar

Место рождения

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

10.08.1915

Дата смерти

29.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1915

Отец: Андреев Кузьма Дмитриевич

Мать: Андреева Вера Васильевна

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.02.1938

Сын: Андреев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
17.11.1940

Дочь: Скворцова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Андреев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
31.01.1946

Сын: Андреев Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
26.06.1948

Дочь: Шмакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
10.08.1952

Сын: Андреев Борис Николаевич

Мать ребёнка: Андреева Лидия Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Лидия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
29.12.2000
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close