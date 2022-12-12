Карпова (Андреева) Юлия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Андреева) Юлия Борисовна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

21.05.1977

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1977

Отец: Андреев Борис Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
23.06.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Олег

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Олег

Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
2007
Кострома, город Кострома, Костромская область
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