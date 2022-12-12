Карпова (Андреева) Юлия Борисовна
Место рождения
Дата рождения21.05.1977
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1977
Отец: Андреев Борис Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.06.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Олег
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2007