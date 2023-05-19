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Комаровъ Василей

Место рождения

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Комаровъ Антипъ Алексеевъ

Мать: Гликерия Климова

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Комаровъ Евдокимъ

Мать ребёнка: Комарова Ксения Еремеева

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Комаровъ Климъ

Мать ребёнка: Комарова Ксения Еремеева

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Комарова Фекла

Мать ребёнка: Комарова Ксения Еремеева

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Ксения Еремеева

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