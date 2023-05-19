Комаровъ Василей
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Комаровъ Антипъ Алексеевъ
Мать: Гликерия Климова
Рождение ребёнка
1754
Сын: Комаровъ Евдокимъ
Мать ребёнка: Комарова Ксения Еремеева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Комаровъ Климъ
Мать ребёнка: Комарова Ксения Еремеева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Комарова Фекла
Мать ребёнка: Комарова Ксения Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комарова Ксения Еремеева