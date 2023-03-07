Комарова Ксения Еремеева
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смерти1797
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Еремей Климовъ
Мать: Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
1754
Сын: Комаровъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Комаровъ Василей
Рождение ребёнка
1755
Сын: Комаровъ Климъ
Отец ребёнка: Комаровъ Василей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Комарова Фекла
Отец ребёнка: Комаровъ Василей
Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комаровъ Василей
Смерть
1797