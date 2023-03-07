Комарова Ксения Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова Ксения Еремеева

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Место рождения

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

1797

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Еремей Климовъ

Мать: Ирина Яковлева

Козиониха, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Комаровъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Комаровъ Василей

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Комаровъ Климъ

Отец ребёнка: Комаровъ Василей

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Комарова Фекла

Отец ребёнка: Комаровъ Василей

Якутино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаровъ Василей

Смерть
1797
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