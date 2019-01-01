починок Кузнецово, починок Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Кузнецово

Шарьинский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Шарьинский район
339907Кузнецовопочинок58°23'00"45°21'00"O-38-055

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Чат по генеалогии Костромской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Шарьинский муниципальный район, Шекшемское сельское поселение
34648457121починок Кузнецовопочинок

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Николо-Шангская волость
Кузнецов (Кокушкин) п.ручей94977243357
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