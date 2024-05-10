Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1886 ст.
Дата смерти25.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1886 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19 Оп. 126 Д. 114 (стр. 149)
Упоминание
Неизвестно
Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год | Шадурская Леонида (Леония) Александровна... В эмиграции в Германии в нач. 1920-х в лаг. Целле(?), затем в США
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Крещение
19.10.1886 ст.
Собор св. Андрея Первозванного, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крещение совершил священник Виктор Благовещенский с псаломщиком Анатолием Покровским | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Ф. 19 Оп. 126 Д. 114 (стр. 149)
Бракосочетание
20.02.1905 ст.
Венчание - 20 февраля 1905 г. в церкви преподобных Сергия и Германа при Императора Александра II Кадетском корпусе. Поручителями по жениху были: ротмистр Александр Иванович Дрозд-Бонячевский и подполк... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1905 ст.
Дочь: Мусвиц-Шадурская Ариадна Валериановна
Отец ребёнка: Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович
Поскольку дочь родилась спустя 6 месяцев после женитьбы, то очевидно, что во время свадьбы невеста уже была «непраздной». | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фон... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1910 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2460, лл. 111-264об: Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа при Конюшенной части на 1910... Показать все
Иммиграция
С 11.07.1952 по 21.07.1952
Ocean City, Нью Джерси (штат), США
Откуда: Германия | FamilySearch. Генеалогический портал. | Некоммерческая организация и веб-сайт, предлагающий генеалогические записи, обучение и программное обеспечение. Управляется Церковью Иисуса Х... Показать все
Смерть
25.04.1971
США
Похороны
Неизвестно
Кладбище при Ново-Дивеевском Успенском монастыре, Ново-Дивеевский монастырь, Нануэт (Nanuet), Нью-Йорк (штат), США