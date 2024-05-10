Мусвиц-Шадурский Михаил Валериевич 24.02.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусвиц-Шадурский Михаил Валериевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

24.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1910 ст.

Отец: Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович

Мать: Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2460, лл. 111-264об: Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа при Конюшенной части на 1910... Показать все
Крещение
27.06.1910 ст.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа при Конюшенной части, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крестные родители: Великий Князь Михаил Александрович и Великая Княгиня Ольга Александровна. | Таиство совершил священник Федор Знаменский с протодиаконом Николаем Остроумовым и псаломщиками Иваном Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно

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