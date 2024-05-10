Мусвиц-Шадурский Михаил Валериевич
Место рождения
Дата рождения24.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1910 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2460, лл. 111-264об: Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа при Конюшенной части на 1910... Показать все
Крещение
27.06.1910 ст.
Церковь Спаса Нерукотворного Образа при Конюшенной части, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Крестные родители: Великий Князь Михаил Александрович и Великая Княгиня Ольга Александровна. | Таиство совершил священник Федор Знаменский с протодиаконом Николаем Остроумовым и псаломщиками Иваном Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно