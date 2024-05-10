Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович 22.11.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.11.1881 ст.

Дата смерти

22.07.1917 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1881 ст.

Отец: Мусвиц-Шадурский Стефан Мартынович

Мать: Мусвиц-Шадурская Людмила Африкановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный
Военная служба
С 1905 по 1907
Лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк, г. Гатчина, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Воинское звание: Корнет
Бракосочетание
20.02.1905 ст.

Жена: Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна

Венчание - 20 февраля 1905 г. в церкви преподобных Сергия и Германа при Императора Александра II Кадетском корпусе. Поручителями по жениху были: ротмистр Александр Иванович Дрозд-Бонячевский и подполк... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1905 ст.

Дочь: Мусвиц-Шадурская Ариадна Валериановна

Мать ребёнка: Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Поскольку дочь родилась спустя 6 месяцев после женитьбы, то очевидно, что во время свадьбы невеста уже была «непраздной». | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фон... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1910 ст.

Сын: Мусвиц-Шадурский Михаил Валериевич

Мать ребёнка: Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2460, лл. 111-264об: Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа при Конюшенной части на 1910... Показать все
Смерть
22.07.1917 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Убит | Застрелен своим сослуживцем ротмистром Виктором Валентиновичем Альшевским в результате ссоры. | Один из задержавших убийцу милиционер Станислав Андреевич Марион показал, что зад... Показать все

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