Мусвиц-Шадурский Валерий (Валериан) Стефанович
Место рождения
Дата рождения22.11.1881 ст.
Дата смерти22.07.1917 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1881 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый военный
Военная служба
С 1905 по 1907
Лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк, г. Гатчина, Санкт-Петербургская губерния, Российская империя
Воинское звание: Корнет
Бракосочетание
20.02.1905 ст.
Венчание - 20 февраля 1905 г. в церкви преподобных Сергия и Германа при Императора Александра II Кадетском корпусе. Поручителями по жениху были: ротмистр Александр Иванович Дрозд-Бонячевский и подполк... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1905 ст.
Дочь: Мусвиц-Шадурская Ариадна Валериановна
Мать ребёнка: Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна
Поскольку дочь родилась спустя 6 месяцев после женитьбы, то очевидно, что во время свадьбы невеста уже была «непраздной». | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фон... Показать все
Рождение ребёнка
24.02.1910 ст.
Сын: Мусвиц-Шадурский Михаил Валериевич
Мать ребёнка: Мусвиц-Шадурская (Делле) Леония Яковлевна
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2460, лл. 111-264об: Метрическая книга церкви Спаса Нерукотворного образа при Конюшенной части на 1910... Показать все
Смерть
22.07.1917 ст.
Причина смерти: Убит | Застрелен своим сослуживцем ротмистром Виктором Валентиновичем Альшевским в результате ссоры. | Один из задержавших убийцу милиционер Станислав Андреевич Марион показал, что зад... Показать все