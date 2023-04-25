Новокрещенко Петр Севастьянович
Место рожденияСаратовская обл, Палаково
Дата рождения?.07.1913
Дата смерти26.10.1966
ПолМужской
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913
Отец: Новокрещенко Севастьян
Мать: Аграфена Логовна
Саратовская обл, Палаково
Рождение ребёнка
25.09.1954
Дочь: Новокрещенко Ольга Петровна
Мать ребёнка: Козлова Галина Степановна
Казахстан, Алма-Ата
Смерть
26.10.1966
Казахстан, Алма-Ата