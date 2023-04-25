Новокрещенко Петр Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокрещенко Петр Севастьянович

Место рождения

Саратовская обл, Палаково

Дата рождения

?.07.1913

Дата смерти

26.10.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1913

Отец: Новокрещенко Севастьян

Мать: Аграфена Логовна

Саратовская обл, Палаково
Рождение ребёнка
25.09.1954

Дочь: Новокрещенко Ольга Петровна

Мать ребёнка: Козлова Галина Степановна

Казахстан, Алма-Ата
Смерть
26.10.1966
Казахстан, Алма-Ата
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