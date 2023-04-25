Новокрещенко Севастьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новокрещенко Севастьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна

Рождение ребёнка
?.07.1913

Сын: Новокрещенко Петр Севастьянович

Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна

Смерть
Неизвестно

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