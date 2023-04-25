Новокрещенко Севастьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна
Рождение ребёнка
?.07.1913
Сын: Новокрещенко Петр Севастьянович
Мать ребёнка: Новокрещенко Аграфена Логоновна
Смерть
Неизвестно