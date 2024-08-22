Новокрещенко Аграфена Логоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян
Одесская обл, Ананьево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид
Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян
Рождение ребёнка
?.07.1913
Сын: Новокрещенко Петр Севастьянович
Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян
Саратовская обл, Палаково
Смерть
22.11.1963