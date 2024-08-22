Новокрещенко Аграфена Логоновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новокрещенко Аграфена Логоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.11.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян

Одесская обл, Ананьево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид

Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян

Рождение ребёнка
?.07.1913

Сын: Новокрещенко Петр Севастьянович

Отец ребёнка: Новокрещенко Севастьян

Саратовская обл, Палаково
Смерть
22.11.1963

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