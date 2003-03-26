Козлова Галина Степановна
Место рожденияКиевская обл.,Белая церковь
Дата рождения13.10.1921
Дата смерти26.03.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1921
Отец: Козлов Степан
Мать: не указана
Киевская обл.,Белая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1954
Дочь: Новокрещенко Ольга Петровна
Отец ребёнка: Новокрещенко Петр Севастьянович
Казахстан, Алма-Ата
Смерть
26.03.2003
Казахстан, Алма-Ата, бурундай