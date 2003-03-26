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Козлова Галина Степановна

Место рождения

Киевская обл.,Белая церковь

Дата рождения

13.10.1921

Дата смерти

26.03.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1921

Отец: Козлов Степан

Мать: не указана

Киевская обл.,Белая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1954

Дочь: Новокрещенко Ольга Петровна

Отец ребёнка: Новокрещенко Петр Севастьянович

Казахстан, Алма-Ата
Смерть
26.03.2003
Казахстан, Алма-Ата, бурундай
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