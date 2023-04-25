Козлов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1921
Дочь: Козлова Галина Степановна
Мать ребёнка: не указана
Киевская обл.,Белая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов ?
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Украина, Белая церковь
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