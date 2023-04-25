Козлов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Степан

Козлов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1921

Дочь: Козлова Галина Степановна

Мать ребёнка: не указана

Киевская обл.,Белая церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов ?

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Украина, Белая церковь
Немцы сожгли в бочке с известью
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close