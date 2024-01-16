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Мадалиев Алимбай Мадалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Байгозиев Мадали Ташимбетович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадалиев Абдыкайым Алимбаевич

Мать ребёнка: Ранн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мадалиева Толгонай Алимбаевна

Мать ребёнка: Ранн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадалиев Сулайман Алимбаевич

Мать ребёнка: Назгул

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадалиев Кумарбай

Мать ребёнка: Назгул

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ранн

Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Мать ребёнка: Назгул

Смерть
Неизвестно

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