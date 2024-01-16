Мадалиев Алимбай Мадалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Байгозиев Мадали Ташимбетович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мадалиев Абдыкайым Алимбаевич
Мать ребёнка: Ранн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадалиева Толгонай Алимбаевна
Мать ребёнка: Ранн
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мадалиев Сулайман Алимбаевич
Мать ребёнка: Назгул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мадалиев Кумарбай
Мать ребёнка: Назгул
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ранн
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Мать ребёнка: Назгул
Смерть
Неизвестно