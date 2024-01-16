Назгул — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назгул

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадалиев Сулайман Алимбаевич

Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мадалиев Кумарбай

Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич

Рождение ребёнка
05.05.1926

Сын: Мадалиев Абдразак Алимбаевич

Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич

Смерть
Неизвестно

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