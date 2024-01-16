Назгул
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мадалиев Сулайман Алимбаевич
Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мадалиев Кумарбай
Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич
Рождение ребёнка
05.05.1926
Сын: Мадалиев Абдразак Алимбаевич
Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич
Смерть
Неизвестно