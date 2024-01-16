Байгозиев Мадали Ташимбетович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байгозиев Мадали Ташимбетович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ташимбет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташимбетов Нуридин Мадалиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ташимбетов Субан Мадалиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Мадалиев Алимбай Мадалиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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