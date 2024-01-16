Байгозиев Мадали Ташимбетович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ташимбет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ташимбетов Нуридин Мадалиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ташимбетов Субан Мадалиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Мадалиев Алимбай Мадалиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно