Ранн
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мадалиев Абдыкайым Алимбаевич
Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мадалиева Толгонай Алимбаевна
Отец ребёнка: Мадалиев Алимбай Мадалиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно