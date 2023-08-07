Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иван Семенович

Мать: Прасковья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мавра Никифоровна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Наталья Андреенва

Мать ребёнка: Мавра Никифоровна

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Мавра Никифоровна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Софья Андреенва

Мать ребёнка: Мавра Никифоровна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Мавра Никифоровна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Савелий Андреевич

Мать ребёнка: Мавра Никифоровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Петр Андреевич

Мать ребёнка: Мавра Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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