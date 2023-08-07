Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Иван Семенович
Мать: Прасковья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Наталья Андреенва
Мать ребёнка: Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Софья Андреенва
Мать ребёнка: Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Савелий Андреевич
Мать ребёнка: Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Петр Андреевич
Мать ребёнка: Мавра Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно