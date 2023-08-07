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Прасковья Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

10.03.1780

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Прокопий Дементьевич

Мать: Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Андрей Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Рождение ребёнка
1743

Сын: Лаврентий Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Громов Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
10.03.1780
Причина смерти: от чахотки
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