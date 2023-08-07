Прасковья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти10.03.1780
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Прокопий Дементьевич
Мать: Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Андрей Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Лаврентий Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Семенович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
10.03.1780
Причина смерти: от чахотки