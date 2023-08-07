Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Андрей Иванович
Мать: Мавра Никифоровна
Бракосочетание
26.04.1772
Жена: Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
18.03.1782
Сын: Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Сафрон Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Семеновна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Севастьян Михайлович
Мать ребёнка: Устинья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно