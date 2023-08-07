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Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Андрей Иванович

Мать: Мавра Никифоровна

Бракосочетание
26.04.1772

Жена: Устинья Семеновна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Семеновна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Семеновна

Рождение ребёнка
18.03.1782

Сын: Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Семеновна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Устинья Семеновна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Сафрон Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Семеновна

Рождение ребёнка
1796

Сын: Севастьян Михайлович

Мать ребёнка: Устинья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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