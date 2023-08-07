Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Андрей Иванович

Мать: Мавра Никифоровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Иван Астафьевич

Отец ребёнка: Астафен Федорович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лаврентий Астафьевич

Отец ребёнка: Астафен Федорович

Рождение ребёнка
05.10.1789

Сын: Петр Астафьевич

Отец ребёнка: Астафен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафен Федорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно