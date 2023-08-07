Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Андрей Иванович
Мать: Мавра Никифоровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Иван Астафьевич
Отец ребёнка: Астафен Федорович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лаврентий Астафьевич
Отец ребёнка: Астафен Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1789
Сын: Петр Астафьевич
Отец ребёнка: Астафен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астафен Федорович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно