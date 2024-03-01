Синельник Улитта Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельник Улитта Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

11.06.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Михальчинок Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Синельник Илья Прокопьевич

Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Лисьева Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
?.10.1880

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1882 ст.

Дочь: Васса Ильинична

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
24.08.1888 ст.

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Синельник Дмитрий Ильин

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.

Сын: Синельник Филипп Ильин

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Синельник Григорий Ильин

Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
11.06.1913 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: чахотка.
Похороны
13.06.1913 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.
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