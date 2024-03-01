Синельник Улитта Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти11.06.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Михальчинок Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
Около 1870
Исходя из дат рождения известных детей.
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Лисьева Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
?.10.1880
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
11.08.1882 ст.
Дочь: Васса Ильинична
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
02.09.1885 ст.
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
24.08.1888 ст.
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1890
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
05.10.1892 ст.
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Синельник Илья Прокопьевич
Исходя из возраста в записи о смерти.
Смерть
11.06.1913 ст.
Причина смерти: чахотка.
Похороны
13.06.1913 ст.
Похоронена на общем кладбище.