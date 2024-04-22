Михальчинок (Синельник) Пелагея Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1890 ст.
Поручители по жениху: села Журавки крестьяне собственники Флор Стефанов Михальчинок (?) и Никита Кириллов Лобан. По невесте: жители села Очкино солдат Фома (?) Евстафьев Снытка и крестьянин собственни... Показать все
Место жительства
После 28.01.1890 ст.
Журавка, Сумська область
Смерть
Неизвестно