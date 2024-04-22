Михальчинок (Синельник) Пелагея Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихальчинок (Синельник) Пелагея Ильинична

Михальчинок (Синельник) Пелагея Ильинична

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Синельник Илья Прокопьевич

Мать: Синельник Улитта Тимофеевна

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
28.01.1890 ст.

Муж: Михальчинок Макарий Семёнович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: села Журавки крестьяне собственники Флор Стефанов Михальчинок (?) и Никита Кириллов Лобан. По невесте: жители села Очкино солдат Фома (?) Евстафьев Снытка и крестьянин собственни... Показать все
Место жительства
После 28.01.1890 ст.
Журавка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close