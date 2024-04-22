Синельник Филипп Ильин
Место рождения
Дата рождения05.10.1892 ст.
Дата смерти21.01.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1892 ст.
Крещение
05.10.1892 ст.
Восприемники села Очкино отставной солдат Павел Степанов Карман и крестьянка собственница Наталья Иванова Ткаченкова.
Смерть
21.01.1893 ст.
Причина смерти: воспаление мозгов.
Похороны
23.01.1893 ст.
Похоронен на общем кладбище.