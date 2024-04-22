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Синельник Филипп Ильин

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

05.10.1892 ст.

Дата смерти

21.01.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
05.10.1892 ст.

Отец: Синельник Илья Прокопьевич

Мать: Синельник Улитта Тимофеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
05.10.1892 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино отставной солдат Павел Степанов Карман и крестьянка собственница Наталья Иванова Ткаченкова.
Смерть
21.01.1893 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: воспаление мозгов.
Похороны
23.01.1893 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронен на общем кладбище.
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