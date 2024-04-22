(Синельник) Наталья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Синельник) Наталья Ильинична

(Синельник) Наталья Ильинична

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

24.08.1888 ст.

Дата смерти

07.12.1888 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1888 ст.

Отец: Синельник Илья Прокопьевич

Мать: Синельник Улитта Тимофеевна

Очкино, Сумська область
Крещение
25.08.1888 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники отставной рядовой солдат житель села Очкино Павел Стефанович ... и крестьянка собственница с. Очкино Наталья Якимова Ткаченкова.
Смерть
07.12.1888 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
09.12.1888 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close