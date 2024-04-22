(Синельник) Наталья Ильинична
Место рождения
Дата рождения24.08.1888 ст.
Дата смерти07.12.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1888 ст.
Крещение
25.08.1888 ст.
Восприемники отставной рядовой солдат житель села Очкино Павел Стефанович ... и крестьянка собственница с. Очкино Наталья Якимова Ткаченкова.
Смерть
07.12.1888 ст.
Причина смерти: детская болезнь.
Похороны
09.12.1888 ст.
Похоронена на общем кладбище.