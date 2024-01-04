Матвей Семенович
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Семен Максимович
Мать: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федора Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерья Матвеевна
Мать ребёнка: Мария Михайловна
Упоминание
1762
Упоминается в III ревизии
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Михайловна
Смерть
1779
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308