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Матвей Семенович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1736

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Семен Максимович

Мать: Марина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федора Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерья Матвеевна

Мать ребёнка: Мария Михайловна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1762
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в III ревизии
Упоминание
1766
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Михайловна

Смерть
1779
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
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