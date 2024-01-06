Марина Ивановна
Место рожденияДушино
Дата рождения1712
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Душино
Рождение ребёнка
1731
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Семен Максимович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Матвей Семенович
Отец ребёнка: Семен Максимович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Алексей Семенович
Отец ребёнка: Семен Максимович
Рождение ребёнка
1743
Сын: Михаил Семенович
Отец ребёнка: Семен Максимович
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Максимович
Смерть
1778
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308