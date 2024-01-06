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Марина Ивановна

Место рождения

Душино

Дата рождения

1712

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1706 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Душино
Рождение ребёнка
1731

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Семен Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Матвей Семенович

Отец ребёнка: Семен Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1738

Сын: Алексей Семенович

Отец ребёнка: Семен Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1743

Сын: Михаил Семенович

Отец ребёнка: Семен Максимович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1766
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Максимович

Смерть
1778
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
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