Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Семен Максимович
Мать: Марина Ивановна
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Упоминание
1762
Упоминается в III ревизии
Рождение ребёнка
1763
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна
Упоминание
1782
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно