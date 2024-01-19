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Михаил Семенович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Семен Максимович

Мать: Марина Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Упоминание
1762
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в III ревизии
Рождение ребёнка
1763

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1766
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Тимофеевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1782
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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