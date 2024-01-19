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Иван Михайлович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Михаил Семенович

Мать: Екатерина Тимофеевна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1782
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1816
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#263
Рождение ребёнка
1818

Сын: Евгений Иванович

Мать ребёнка: Анисья Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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