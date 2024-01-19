Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Михаил Семенович
Мать: Екатерина Тимофеевна
Упоминание
1782
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Рождение ребёнка
1799
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Упоминание
1816
Упоминается в VII ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/500991#263
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евгений Иванович
Мать ребёнка: Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Ивановна
Смерть
Неизвестно