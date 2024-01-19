Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1751 ст.
Муж: Матвей Семенович
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#194
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Семенович
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Федора Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Семенович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Гликерья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Семенович
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Упоминание
1782
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Смерть
Неизвестно