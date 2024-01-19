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Мария Михайловна

Место рождения

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1736 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рабангское Медведево, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
08.02.1751 ст.

Муж: Матвей Семенович

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/389147#194
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Федора Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Гликерья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Семенович

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1766
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Упоминание
1782
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Смерть
Неизвестно
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