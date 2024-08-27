Ксения Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Матвей Семенович
Мать: Мария Михайловна
Упоминание
1766
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Смерть
1769
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Бракосочетание
26.09.1771 ст.
Муж: Ерофей Григорьевич
Воскресенское, Свердловский район, Северный край