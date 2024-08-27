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Ксения Матвеевна

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1756

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Отец

1736 г.р.

Мать

1737 г.р.

Муж

Около 1751 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Матвей Семенович

Мать: Мария Михайловна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1766
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475393#421
Смерть
1769
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в IV ревизии: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#309
Бракосочетание
26.09.1771 ст.

Муж: Ерофей Григорьевич

Воскресенское, Свердловский район, Северный край

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