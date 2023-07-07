Абрамович-Барановская (Жинкина) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович-Барановская (Жинкина) Таисия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1923

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923

Отец: Абромович-Барановский Петр Сергеевич

Мать: Фрейман Тамара Петровна

Рождение ребёнка
10.04.1947

Дочь: Жинкина Тамара Геннадьевна

Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.1947

Сын: Жинкин Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Жинкин Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевчук Олег Иванович

Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич

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