Абрамович-Барановская (Жинкина) Таисия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1923
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1923
Рождение ребёнка
10.04.1947
Дочь: Жинкина Тамара Геннадьевна
Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.1947
Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Жинкин Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевчук Олег Иванович
Отец ребёнка: Жинкин Геннадий Анатольевич