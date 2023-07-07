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Жинкин Евгений Геннадьевич
Жинкин Евгений Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Жинкин Геннадий Анатольевич
Мать
Абрамович-Барановская (Жинкина) Таисия Петровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Жинкин Геннадий Анатольевич
Мать:
Абрамович-Барановская Таисия Петровна
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