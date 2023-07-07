Жинкин Геннадий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жинкин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1947
Дочь: Жинкина Тамара Геннадьевна
Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.1947
Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Жинкин Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевчук Олег Иванович
Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна