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Жинкин Геннадий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жинкин Анатолий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1947

Дочь: Жинкина Тамара Геннадьевна

Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.04.1947

Сын: Жинкин Игорь Геннадьевич

Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Жинкин Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмелев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевчук Олег Иванович

Мать ребёнка: Абрамович-Барановская Таисия Петровна

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