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Жинкин Игорь Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1947

Отец: Жинкин Геннадий Анатольевич

Мать: Абрамович-Барановская Таисия Петровна