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Жинкин Игорь Геннадьевич
Жинкин Игорь Геннадьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.1947
Пол
Мужской
Отец
Жинкин Геннадий Анатольевич
Мать
Абрамович-Барановская (Жинкина) Таисия Петровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1947
Отец:
Жинкин Геннадий Анатольевич
Мать:
Абрамович-Барановская Таисия Петровна
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