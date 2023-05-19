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Дубовик Афонасий Васильевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
19.01.1893

Жена: Дубовик Пелагея Ивановна

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
23.11.1893

Сын: Дубовик Александр Афонасьевич

Мать ребёнка: Дубовик Пелагея Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Неизвестно Татьяна Афонасьевна

Мать ребёнка: Дубовик Пелагея Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Рождение ребёнка
24.05.1903

Сын: Дубовик Семён Афонасьевич

Мать ребёнка: Дубовик Пелагея Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Мария Афонасьевна

Мать ребёнка: Дубовик Пелагея Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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