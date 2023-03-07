(Дубовик) Мария Афонасьевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1906
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Крещение
04.07.1906
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно