(Дубовик) Мария Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубовик) Мария Афонасьевна

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Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

03.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1906

Отец: Дубовик Афонасий Васильевич

Мать: Дубовик Пелагея Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Крещение
04.07.1906
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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