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Дубовик Семён Афонасьевич

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

24.05.1903

Дата смерти

13.08.1926

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1903

Отец: Дубовик Афонасий Васильевич

Мать: Дубовик (Волощук) Пелагея Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
24.05.1903
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Смерть
13.08.1926
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы

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