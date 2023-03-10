Дубовик (Волощук) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Волощук) Пелагея Ивановна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Сосница, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
19.01.1893

Муж: Дубовик Афонасий Васильевич

Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
23.11.1893

Сын: Дубовик Александр Афонасьевич

Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
01.01.1896

Дочь: Неизвестно (Дубовик) Татьяна Афонасьевна

Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Рождение ребёнка
24.05.1903

Сын: Дубовик Семён Афонасьевич

Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: (Дубовик) Мария Афонасьевна

Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно

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