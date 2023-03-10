Дубовик (Волощук) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Бракосочетание
19.01.1893
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
23.11.1893
Сын: Дубовик Александр Афонасьевич
Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1893. ГАЧО,
Рождение ребёнка
01.01.1896
Дочь: Неизвестно (Дубовик) Татьяна Афонасьевна
Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1896. ГАЧО ф.679, оп.10, д.903
Рождение ребёнка
24.05.1903
Сын: Дубовик Семён Афонасьевич
Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1903. ГАЧО,
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: (Дубовик) Мария Афонасьевна
Отец ребёнка: Дубовик Афонасий Васильевич
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1906. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно