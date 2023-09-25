Лосева (Полякова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лосева (Полякова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поляков Алексей Григорьевич

Мать: Полякова Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Лосев Федор Петрович

Рождение ребёнка
23.09.1893

Сын: Лосев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Лосев Федор Петрович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лосев Федор Петрович

Урюпинская
Урюпинская
Смерть
Около 1920
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