Лосева (Полякова) Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Лосев Федор Петрович
Рождение ребёнка
23.09.1893
Отец ребёнка: Лосев Федор Петрович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лосев Федор Петрович
Урюпинская
Урюпинская
Смерть
Около 1920