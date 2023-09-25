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Лосев Федор Петрович

Место рождения

станица Урюпинская

Дата рождения

1859

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Лосев Петр Степанович

Мать: не указана

станица Урюпинская
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Лосева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
23.09.1893

Сын: Лосев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Лосева Наталья Алексеевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Наталья Алексеевна

Урюпинская
Урюпинская
Место жительства
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
1916
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
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