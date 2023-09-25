Лосев Федор Петрович
Место рождениястаница Урюпинская
Дата рождения1859
Дата смерти1916
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Лосев Петр Степанович
Мать: не указана
станица Урюпинская
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Лосева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.09.1893
Мать ребёнка: Лосева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Урюпинская
Урюпинская
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1916
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область