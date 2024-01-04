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Счастливцев Григорий Родионович

Место рождения

Счастливцевы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: Счастливцев Радион Саватеев

Мать: не указана

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
21.04.1858 ст.

Сын: Счастливцев Егор (Георгий) Григорьевич

Мать ребёнка: Счастливцева Анисья Сидоровна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Основание: метрическая книга (237/73/115, 851об-852) с.Пасегово, ц.Знаменско-Богородицкая. близнецы Георгий и Федор, дер.Курбатовской, кр.Григорий Радионов Щастливцев, (ох?) его Анисья Сидорова, оба п... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1858 ст.

Сын: Счастливцев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Счастливцева Анисья Сидоровна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Основание: метрическая книга (237/73/115, 851об-852) близнецы Георгий и Федор, дер.Курбатовской, кр.Григорий Радионов Щастливцев, (ох?) его Анисья Сидорова, оба православные. Священник: Михаил Щергин... Показать все
Место жительства
1858 ст.
Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Основание ревизии 1858 (176/2/1515 530об-531) 1-й Курбатовской №7/ №7 Григорий Родионов Счасливцов / 42 / 50 Григорья от 1 жены сыновья: Илья / 15 / 22 Иван / 11 / 18 Григорья брат Капидон / 36 / 42 ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Илья Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
от 1 жены, не Анисья Сидорова!
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
от 1 жены, не Анисья Сидорова!
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Счастливцева Анисья Сидоровна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счастливцева Анисья Сидоровна

2-я жена (основание ревизии 1858г)
Смерть
1870
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