Счастливцев Радион
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Счастливцев Капитон Радионович
Мать ребёнка: не указана
не точно, но может наш, ещё не подтвердила, но жил с нашим Григорием Радионовичем в соседнем доме.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Счастливцев Григорий Радионович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно