Счастливцев Радион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцев Радион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Капитон Радионович

Мать ребёнка: не указана

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
не точно, но может наш, ещё не подтвердила, но жил с нашим Григорием Радионовичем в соседнем доме.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Счастливцев Григорий Радионович

Мать ребёнка: не указана

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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