Счастливцев Илья Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливцев Илья Григорьевич

Место рождения

Счастливцевы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Счастливцев Григорий Радионович

Мать: Счастливцева Анисья Сидоровна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
20.11.1862

Сын: Счастливцев Николай Ильич

Мать ребёнка: Счастливцева Степанида Назарова

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
23.02.1870

Сын: Счастливцев Алексей Ильич

Мать ребёнка: Счастливцева Степанида Назарова

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Счастливцева Степанида Назарова

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Счастливцева Степанида Назарова

Смерть
1879
Счастливцевы, город Киров, Кировская область
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