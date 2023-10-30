Счастливцев Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1879
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1862
Сын: Счастливцев Николай Ильич
Мать ребёнка: Счастливцева Степанида Назарова
Рождение ребёнка
23.02.1870
Сын: Счастливцев Алексей Ильич
Мать ребёнка: Счастливцева Степанида Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Счастливцева Степанида Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1879