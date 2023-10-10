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Счастливцев Иван Григорьевич

Место рождения

Счастливцевы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Счастливцев Григорий Радионович

Мать: Счастливцева Анисья Сидоровна

Счастливцевы, город Киров, Кировская область
Смерть
1863
Счастливцевы, город Киров, Кировская область
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