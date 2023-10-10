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Счастливцев Иван Григорьевич
Счастливцев Иван Григорьевич
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Место рождения
Счастливцевы
, город Киров, Кировская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1863
Пол
Мужской
Отец
Счастливцев Григорий Радионович
Мать
Счастливцева Анисья Сидоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Счастливцев Григорий Радионович
Мать:
Счастливцева Анисья Сидоровна
Счастливцевы
, город Киров, Кировская область
Смерть
1863
Счастливцевы
, город Киров, Кировская область
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