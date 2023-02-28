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Афанасьева Наталья Юрьевна

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Место рождения

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

15.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1968

Отец: Афанасьев Юрий Николаевич

Мать: Афанасьева Надежда Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.05.1989

Дочь: Митякина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Виктор

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
30.08.1994

Муж: Каленюк Михаил Леонидович

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
справка о заключении брака А-00266 (есть оригинал) примерно в 2012 был развод в 2022 вернула фамилию Афанасьева (в замужестве была Каленюк)
Рождение ребёнка
11.08.1995

Дочь: Каленюк Мария Михайловна

Отец ребёнка: Каленюк Михаил Леонидович

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
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