Афанасьева Наталья Юрьевна
Место рождения
Дата рождения15.08.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1968
Рождение ребёнка
22.05.1989
Дочь: Митякина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Виктор
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
30.08.1994
справка о заключении брака А-00266 (есть оригинал) примерно в 2012 был развод в 2022 вернула фамилию Афанасьева (в замужестве была Каленюк)
Рождение ребёнка
11.08.1995
Дочь: Каленюк Мария Михайловна
Отец ребёнка: Каленюк Михаил Леонидович