Митякина (Афанасьева) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989
Отец: Виктор
Смена фамилии
26.05.1995
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
мама вышла замуж за отчима 30.08.94 и он удочерил в 1995 году, поэтому в св-ве о рождении изменили фамилию на Каленюк
Бракосочетание
30.06.2011
Сменила фамилию с Каленюк на Перевозкину
Развод
21.08.2012
Фамилия Перевозкина была с 30.06.2011 по 21.08.2020
Бракосочетание
21.08.2020
Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства о браке