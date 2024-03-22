Митякина (Афанасьева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митякина (Афанасьева) Надежда Михайловна

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

22.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1989

Отец: Виктор

Мать: Афанасьева Наталья Юрьевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Смена фамилии
26.05.1995
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
мама вышла замуж за отчима 30.08.94 и он удочерил в 1995 году, поэтому в св-ве о рождении изменили фамилию на Каленюк
Бракосочетание
30.06.2011

Муж: не указан

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Сменила фамилию с Каленюк на Перевозкину
Развод
21.08.2012

Муж: не указан

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Фамилия Перевозкина была с 30.06.2011 по 21.08.2020
Бракосочетание
21.08.2020

Муж: Митякин Федор Валерьевич

Москва, город федерального значения Москва
Есть оригинал свидетельства о браке
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