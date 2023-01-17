Каленюк Михаил Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каленюк Михаил Леонидович

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Место рождения

Плоское

Дата рождения

20.11.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1968 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

в момент рождение село называлось Плоска (так в документах)
Бракосочетание
30.08.1994

Жена: Афанасьева Наталья Юрьевна

справка о заключении брака А-00266 (есть оригинал) примерно в 2012 был развод в 2022 вернула фамилию Афанасьева (в замужестве была Каленюк)
Рождение ребёнка
11.08.1995

Дочь: Каленюк Мария Михайловна

Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Юрьевна

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