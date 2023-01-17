Каленюк Михаил Леонидович
Место рождения
Дата рождения20.11.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
в момент рождение село называлось Плоска (так в документах)
Бракосочетание
30.08.1994
справка о заключении брака А-00266 (есть оригинал) примерно в 2012 был развод в 2022 вернула фамилию Афанасьева (в замужестве была Каленюк)
Рождение ребёнка
11.08.1995
Дочь: Каленюк Мария Михайловна
Мать ребёнка: Афанасьева Наталья Юрьевна